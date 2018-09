Escândalo: revelada farsa das notas altas das escolas municipais de Sobral; vídeo

Série de reportagens vai revelar o maior escândalo da história da educação no Brasil. Tudo acontece em Sobral.

O jornalista investigativo Wellington Macedo publicou na manhã desta quinta-feira 13, em seu canal no YouTube, a primeira, de uma série de quatro reportagens que promete mostrar os bastidores da “melhor” educação do Brasil. O esquema criminoso que vem sendo aplicado em vários municípios do Ceará, começou em Sobral há cerca de 10 anos, influenciando diretamente no índice de avaliação do IDEB.





Além de corromper crianças, colocando-as para preencher as avaliações de colegas de baixo desempenho escolar, os professores e a direção das escolas chegam a usar vários meios ilícitos para dar as respostas das questões das avaliações do INEP. A série de reportagens vai trazer o resultado de uma investigação que durou dois anos e envolve além de Sobral, outros dois municípios cearenses.





O principal objetivo da organização criminosa além de garantir boas fatias de recursos federais e colocar o Ceará como a melhor educação do País, é usar esse resultado como plataforma política de campanha eleitoral.

