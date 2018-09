Parabéns: Policiais Militares convencem homem a não cometer suicídio e salvam mais uma vida, em Canindé

Foi mediante aplausos que os policiais militares do Destacamento de Campos Belos, no município de Caridade, retornavam para o patrulhamento da localidade. Eles salvaram uma vida de um homem no município de Canindé.





Os policiais tinham ido na Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé, quando estavam retornando, precisamente na localidade de Camarão, a margem da BR-020, se depararam com um cidadão, residente no bairro Santa Luzia, em Canindé, querendo tirar a própria vida.





O senhor estava em cima da Ponte do Camarão com uma corda no pescoço, querendo pular, nesse momento a equipe da Polícia Militar interviu e convenceu o mesmo a não cometer tal ato. Depois de conter o cidadão, o conduziram ao Hospital São Francisco, em Canindé.





Participaram da ocorrência o Sargento Ricardo e Soldados Evandro e Nemésio, os quais merecem todo o reconhecimento da sociedade. Não se sabe a motivação que levou este homem a um ato tão cruel.





Fonte: Revista Central