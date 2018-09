Policiais Civis do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral não dão trégua aos criminosos

Como resultado das constantes investigações levado a cabo pelos incansáveis inspetores e escrivães do Núcleo de Homicídios de Sobral, FRANCISCO DOUGLAS ALVES LUNA, nascido em 1997, natural de Sobral, fugitivo da Cadeia pública de Sobral, foi preso na tarde de 17 de setembro de 2018. FRANCISCO DOUGLAS foi recapturado depois de um ano de sua fuga da cadeia pública. O criminoso estava escondido em uma residência da Rua São José II, no bairro Sumaré. Os policiais, de posse das informações a cerca do paradeiro dele, fizeram o cerco na região e efetuaram a prisão de FRANCISCO DOUGLAS, o qual não teve chance de se desvencilhar da ação policial. O preso foi conduzido à Delegacia Regional e posteriormente recambiado à Cadeia Pública de Sobral para o cumprimento de sua pena.





Fonte: Sobral 24 horas