MATANÇA: Guerra de facções deixa três jovens mortos no Barroso. Vítimas foram fuziladas dentro de casa

Três homens foram assassinados, a tiros, na noite desta quarta-feira (3). O crime ocorreu dentro de uma residência no Conjunto Santa Rita, no Barroso, zona Sul de Fortaleza. Para a Polícia, não há dúvidas de que as mortes estão ligadas à guerra entre facções. As vítimas foram eliminadas com vários tiros de pistola e não tiveram nenhuma chance de defesa. Nas últimas 24 horas, 14 pessoas foram mortas no estado do Ceará.





Era por volta de 20h59 quando seis bandidos fortemente armados desembarcaram de dois carros na Rua A do Conjunto Residencial Santa Rita. Com pistolas nas mãos, eles invadiram uma residência e passaram atirar, matando os três rapazes. Apenas um deles portava documentos e foi identificado como Romário Lima da Silva, 20 anos. Os outros dois mortos eram conhecidos por “Goiaba” e “Célio”.





Os corpos foram removidos para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) no fim da noite, após o trabalho de local de crime realizado pelos peritos junto com as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





De acordo com o relato das testemunhas, os criminosos estariam de capuzes.





Mais crimes





Além dos três homens mortos no Barroso, mais 11 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará. Em Fortaleza, ocorreram assassinatos também nos bairros José Walter, Granja Lisboa (dois casos), Siqueira e De Lourdes.





Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o corpo de um homem foi encontrado esquartejado e decapitado. O cadáver apresentava também marcas de tiros e espancamento (provável tortura). A Polícia identificou a vítima como sendo o jovem Vanderlan do Nascimento Ferreira, 21 anos, que era morador do bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia. O cadáver mutilado foi deixado no mangue do Rio Ceará, próximo à Ponte dos Tapebas, no Tabapuazinho.





Interior





Três pessoas foram assassinadas no interior o do estado nas últimas 24 horas. Em Juazeiro do Norte, no Cariri (528Km de Fortaleza), um assassinato ocorreu por volta de 20 horas. No cruzamento das ruas da Paz e Abel Sobreira, no bairro Pirajá, o jovem Michael Jackson Lima de Souza, 20 anos, foi executado, a tiros, por desconhecidos.





Na cidade de Paracuru, no litoral Oeste do estado (100Km de Fortaleza), o corpo de um homem foi encontrado no começo da manhã de ontem. O cadáver apresentava várias marcas de tiros.





O terceiro assassinato ocorreu na cidade de Coreaú.





(Blog Fernando Ribeiro)