Bandidos invadem escola pública em Caucaia e mantêm alunos e professores reféns

Quatro bandidos fortemente armados atacaram uma escola pública no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde desta terça-feira (20), e fizeram reféns professores, alunos e funcionários. Segundo o relato das vítimas, foram momentos de pânico, pois os bandidos estavam agressivos e nervosos.





O assalto ocorreu por volta de 13 horas no momento em que eram lecionadas aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Adélia Crisóstomo, localizada na comunidade do Boqueirinho, nas margens do quilômetro 23 da BR-222, em Caucaia.





Conforme os funcionários e alunos, a escola não conta com vigilantes, o que teria facilitado a ação dos bandidos. Com armas de fogo nas mãos, os criminosos invadiram as salas de aula e também a parte administrativa da unidade de ensino.





Caçados





“Eles levaram o que quiseram”, relatou uma funcionária. Os bandidos teriam se apoderado de vários objetos dos reféns, entre eles, notebooks dos professores, além de mochilas, telefones celulares e até uma motocicleta pertencente a um dos funcionários.





Policiais militares do 12º BPM (Caucaia) foram acionados via Ciops para o atenderem à ocorrência e fizeram diligências, mas não conseguiram localizar a quadrilha. (Fernando Ribeiro)