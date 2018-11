"CHUVA" DE BALAS DEIXA HOMEM FERIDO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Por volta das 22:30h deste domingo, dia 18, um homem foi ferido a bala no residencial Nova Caiçara.





Indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários tiros contra a vítima, que foi alvejada com vários disparos.





Uma equipe do SAMU socorreu o homem para o hospital Santa Casa.



Os autores do crime fugiram em rumo incerto. A Polícia Militar realizou diligências, mas os autores do crime não foram localizados.





