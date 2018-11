LAMENTÁVEL! A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI!

Internauta denuncia a precariedade da saúde pública em Sobral. Segundo o denunciante, falta material básico no posto de saúde do bairro Alto da Brasília.

Veja a reclamação na íntegra:

"É do posto de saude do alto da brasilia, la nao tem quase nada so beleza e reunião. ..minha sogra marcou um dentista la umas 3 vezes e quando chega no dia ela vai e la está a dentista sentada e diz sempre a mesma coisa "nao posso arrancar teu dente, ta sem material" sempre a mesma coisa ta um caos...sem contar q nao tem remédio...OBG"