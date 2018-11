VIOLÊNCIA EM SOBRAL! BALA E SANGUE NO BAIRRO ALTO DO CRISTO

A violência tomou conta de Sobral!





Na manhã desta domingo, dia 4, por volta das 11:30h, na rua Caetés, bairro Alto do Cristo, quatro indivíduos armados de revólver tomaram uma motocicleta de assalto no bairro Alto do Cristo e ainda atiram na vítima, alvejando-a no braço.





Os elementos fugiram na moto roubada, abandonaram o veículo na rua José de Alencar, nas proximidades de onde ocorreu o roubo.





A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.





A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa e passa bem.





Fonte: Sobral 24 horas