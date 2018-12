Homem morre atropelado após grave acidente na CE-176 e em seguida, teve a sua moto furtada

Um grave acidente deixou uma vítima fatal na noite deste domingo (09), por volta das 23h30, na CE-176, no cruzamento da localidade de Cruzeta, entre os municípios de Tamboril e Catunda.





A vítima, Leyvane Ferreira de Sousa, 29, músico e residente em Catunda, conduzia sua moto, uma Honda CG 150 Titan, de cor preta e placa HXT-6784, quando foi colhido por um veículo, ainda não identificado e vindo a óbito no local. O impacto da colisão foi tão forte, que a cabeça da vítima ficou completamente esfacelada.





Segundo informações, Leyvane teria saído de casa para participar de festejos na localidade de Salitre, em Catunda e minutos antes do fato, teria sido visto por populares bastante alcoolizado.





A ocorrência foi atendida por policiais do destacamento de Catunda, juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, em Canindé. Ao chegarem no local, as equipes não encontraram o veículo, apenas o corpo da vítima na estrada, o que intrigou a composição.





Minutos depois do acidente, um outro caso foi registrado já na localidade de Bom Tempo, quando um homem acabou perdendo o controle da moto e caiu, ao avistar a viatura da Força Tática de Santa Quitéria e tentar empreender fuga.





O homem foi identificado como Olavo, residente no município de Caridade, e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Catunda. O suspeito confirmou que estava na moto em que Leyvane andava, e que passava pelo local no momento do acidente, quando uma pessoa desconhecida teria lhe pedido que a moto fosse levada até à cidade.





O acusado, que já possui várias passagens pela Polícia, foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, onde foi autuado pelo crime de furto e em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública local.





Fonte: A Voz de Santa Quitéria