MEL E AÇAFRÃO - O ANTIBIÓTICO NATURAL QUE SURPREENDE ATÉ OS MÉDICOS

Os antibióticos convencionais são acessíveis a todo mundo, mas é preciso tomar muito cuidado.

Apesar de servir como um paliativo que combate bactérias, esse tipo de medicamento é superprejudicial à saúde.





Isso acontece porque a alta concentração de substâncias químicas agride todo o organismo.





E os antibióticos não são seletivos - eles combatem tanto as bactérias do mal como as do bem, como as da nossa flora intestinal.





Felizmente, em alguns casos mais simples podemos apostar numa alternativa natural e poderosíssima como a mistura de mel e açafrão.





O mel combate infecções em muitos níveis e não deixa as bactérias resistentes, como os antibióticos convencionais fazem.





Só com esse benefício já temos motivo suficiente para investir na receita caseira.





O mel é tão poderoso para a destruição de bactérias que deve ser usado primeiro no combate a infecções.





Publicado no Jornal Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, estudo mostrou que o mel foi capaz de matar todas as bactérias ou patógenos testados.





Por isso, os pesquisadores chegaram a conclusão de que este ingrediente é ótimo para combater infecções.





Saber aquela história da vovó de tomar colheradas de mel quando a garganta inflamar?





Faz muito sentido!





O dr. Dee Carter, grande responsável pela pesquisa, disse que substituir antibióticos convencionais por produtos à base de mel é o melhor a se fazer em alguns casos.





E o açafrão-da-terra, também chamado de cúrcuma?





Qual é a função dele dentro dessa mistura?





Para quem não sabe, o açafrão é um antibiótico, antisséptico, antibacteriano, antifúngico e anti-inflamatório poderosíssimo.





Ele é composto por “curcuminoides”.





O principal deles é a curumina, que possui várias propriedades curativas.





Por isso, a mistura de mel e açafrão da terra é muito poderosa e é um verdadeiro achado para os adeptos da medicina natural.





Vamos à receita!





INGREDIENTES





1/4 xícara de mel puro





1 colher (chá) de cúrcuma moída





2 gotas de óleo essencial de limão (opcional)









MODO DE PREPARO





Misture 1/4 de xícara de mel com uma colher (chá) de açafrão em pó.





Se usar o óleo essencial de limão, adicione durante a preparação e mexa bem.





Depois, transfira para um pote também de vidro, conservando-o bem fechado.





MODO DE USO





Para tratar infecções, faça o seguinte, logo que observar os primeiros sintomas:





Dia 1: meia colher (chá) a cada hora até as 18 horas





Dia 2: meia colher (chá) a cada duas horas até as 18 horas





Dia 3: meia colher (chá) a cada oito horas





Importante!





Diabéticos, devido ao mel, só devem tomar este remédio caseiro se houver autorização do médico.





Agite todas as vezes antes de usar.





Essa dica não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.





(Cura pela Natureza)