POLICIA MILITAR DE FORQUILHA REALIZA MAIS UMA PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Policiais Militares do destacamento policial do Município de Forquilha e da Força Tática (FTA), efetuaram a prisão em flagrante de Evandro Lima Duarte, 19 anos, natural de Sobral. Com o acusado a Polícia encontrou bastante maconha.





A prisão aconteceu na noite de ontem (1), por volta das 21:00h, na avenida Oriente Brasil, zona urbana de Forquilha.





Evandro Lima Duarte foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.





Os Policiais Militares que efetuaram a prisão do acusado foram: Sargento Lourenço, Cabo Teles Forte e Soldado Washington (Destacamento de Forquilha). Soldado Jorge Frota, Soldado Miller e Soldado L. Mendes (Força Tática).





Fonte: Sobral 24 horas