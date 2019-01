MORADORES DA LOCALIDADE DE PAU D´ARCO DENUNCIAM A FALTA DE ÁGUA

Moradores da localidade de Pau D´arco, em Aprazível, denunciam a falta de água na referida localidade. Segundo a denúncia, há 20 dias que a comunidade sofre com a falta do líquido precioso.

Confira a denúncia na íntegra:

"Oii em nome de nós todos daqui do Pau Darco, Aprazível, pedimos ajuda do SAAE pq já faz 20 dias que estão com falta de água, estamos lavando roupa, louça, tudo nos açudes. Pedimos tbm a ajuda de vcs para publicar no sobral 24 horas, pq estamos necessitando bastante da água."