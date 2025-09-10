CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

“Olhos demoníacos”: morador de SC encontra cena macabra em seu galinheiro e fica apavorado

quarta-feira, setembro 10, 2025  Nenhum comentário

Moradores de Penha relatam caso inusitado: mulher desconhecida é flagrada tentando sugar sangue de galinha alegando “trazer cura” a morador do bairro Santa Lídia.

Um caso inusitado chamou a atenção dos moradores do bairro Santa Lídia, em Penha, no Litoral Norte catarinense. O morador Everaldo, após retornar do trabalho, foi surpreendido por uma situação nada comum envolvendo o seu galinheiro.

Enquanto esquentava o jantar, Everaldo recebeu uma mensagem de seu chefe — que estava visitando um familiar próximo — informando que a porta do galinheiro estava aberta. Estranhando a situação, ele respondeu que havia fechado mais cedo. Ao ir verificar, encontrou uma mulher ajoelhada, segurando uma galinha com o joelho sobre o pescoço do animal.

Segundo Everaldo, a mulher afirmou: “Deixa eu chupar o sangue da galinha. Eu vim trazer a sua cura e estou fazendo um trabalho”.
Assustado, o morador pediu que ela se retirasse. Outros vizinhos se aproximaram e também questionaram o motivo da ação. A mulher então teria dito que Everaldo havia sido “escolhido”. “Eu nem sei da onde saiu esse demônio”, relatou ele.

Everaldo, que possui um cisto no rosto e evita cirurgia por risco à audição, ficou intrigado com a justificativa da mulher.

JORNAL RAZÃO

