quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CRIMINOSOS BOTAM TERROR NAS MARRECAS: BANDIDOS INVADEM RESIDÊNCIA DE FAZENDEIRO E PRATICAM ARRASTÃO

Na noite desta terça-feira, dia 10, vários criminosos encapuzados e armados invadiram a residência de um fazendeiro na localidade Marrecas, zona rural de Sobral, e realizaram um “limpa” na casa. Segundo informações, cinco homens armados com pistolas renderam a vítima, que passou quase duas horas sob a mira dos bandidos. Os criminosos saíram levando objetos e dinheiro da residência e fugiram em seguida, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estão realizando diligências na tentativa de localizar e prender os responsáveis. Novas informações devem ser divulgadas assim que disponíveis.

