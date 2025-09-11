Morre Charlie Kirk, apoiador de Trump baleado em Universidade

Homem preso não foi o autor do disparo; polícia segue tentando encontrar o assassino.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (10) a morte de Charlie Kirk, comentarista conservador e cofundador da organização juvenil Turning Point USA. Kirk foi baleado durante um evento na Universidade de Utah Valley.





Em publicação no Truth Social, Trump escreveu:





— O grande, e até lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém entendeu ou teve o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele foi amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e eu enviamos nossas condolências à sua bela esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!





Fundador da Turning Point USA em 2012, quando tinha apenas 18 anos, Kirk se tornou uma das vozes mais conhecidas do conservadorismo americano, ganhando espaço na mídia e atuando como aliado próximo de Trump.





A polícia chegou a deter um homem no campus da universidade, mas confirmou que ele não era o autor dos disparos. As autoridades ainda não esclareceram se o atirador foi identificado ou se continua foragido.



Fonte: Pleno News