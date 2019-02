Mileide pede R$ 900 mil em nova ação contra Safadão e Thyane

Influenciadora digital moveu duas ações contra o cantor e a família dele: um por calúnia, injúria e difamação e o outro pede indenização por danos morais.





Mais uma polêmica envolvendo Wesley Safadão e sua ex-mulher, a influenciadora Mileide Mihaile. Desta vez, Mileide está processando o cantor, a atual mulher dele, Thyane Dantas, e a mãe dele, Dona Bil.





Tudo começou à partir dos atritos envolvendo o filho do ex-casal, Yhudy, de 8 anos, e pelo linchamento digital que Mileide vem sofrendo pelos fakes.





São dois processos: um por calúnia, injúria e difamação e outro que pede uma indenização de R$ 900 mil por danos morais. Uma das solicitações é que Wesley e Thyane se abstenham de falar o nome dela e do filho em redes sociais, sob pena de multa diária. As ações tramitam na Comarca de Fortaleza, no Ceará. Olha só:

