UNINTA e Embrapa realizam Simpósio sobre melhoramento genético para alimentação de animais no semiárido

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Carlos Henrique Sousa de Melo, promoveu na última terça-feira (12), um Simpósio gratuito para toda a comunidade acadêmica. Evento organizado em parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) teve como tema “Melhoramento Genético de Forrageiras Adaptadas ao Semiárido”.





O estudante Francisco Holanda Souza Neto, do 3º semestre do curso de Medicina Veterinária, citou a importância da discussão do tema para área, “A base da nutrição de ruminantes e o melhoramento genético são um avanço muito grande. Acredito que dentro de 5 anos teremos recursos suficientes para melhorar nossa variedade genética de plantas forrageiras e assim suprir nossa necessidade”, apontou.





De acordo com o Prof. Me. Carlos Henrique Sousa de Melo, o objetivo do evento foi “promover a interação entre pesquisadores, técnicos e estudantes. Além disso, debater estratégias de como promover o melhoramento genético de gramíneas no semiárido”.





O evento contou com os seguintes temas e palestrantes:





Tema: Melhoramento genético do forrageiras o Brasil.

Palestrante: Cacilda Borges do Vale – Engenheira-agrônoma, doutora em Melhoramento de Plantas, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte.





Tema: Gramíneas forrageiras tropicais: pontos importantes da produção.





Palestrante: Pierre Marie Jean Patriat – Representante da Santa Rita Sementes e presidente da Unipasto.





Palestrante: Marcos Roveri José – Engenheiro-agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas, gerente executivo da Unipasto e coordenador do Comitê de Forrageiras de Abrasem.





Tema: Melhoramento genético de gramíneas forrageiras para o Semiárido.





Palestrantes: Luíce Bueno Galvani – Engenheira-agrônoma, doutora em Genética e Melhoramento de Plantas e pesquisadora da Embrapa Caprinos e Ovinos.