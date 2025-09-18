CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 18 de setembro de 2025

Homem é executado a tiros durante invasão a residência no distrito de Jordão, em Sobral

quinta-feira, setembro 18, 2025  Nenhum comentário

Na madrugada desta quinta-feira (18), cerca de 10 indivíduos invadiram uma residência na localidade de Desterro, no distrito de Jordão, em Sobral, e executaram a tiros Benedito Cavalcante de Souza, de 29 anos.

Segundo informações, a vítima estava dormindo quando os suspeitos chegaram. De acordo com relatos de familiares, os criminosos agiram em uma espécie de “incursão tática”: enquanto parte do grupo arrombava a porta da frente, outros cercavam a parte de trás da casa.

Benedito foi atingido por vários disparos de arma de fogo e morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.

A Polícia Militar foi acionada, e a Perícia Forense realizou os primeiros levantamentos. O corpo foi recolhido pelo rabecão da Pefoce. A Delegacia Regional de Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso. Com informações do portal Fnews

