Por 311 a 163, Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia

A Câmara dos Deputados acaba de aprovar nesta noite de quarta-feira (17) o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2162/23, que trata da anistia a participantes de manifestações de motivação política ocorridas a partir de 30 de outubro de 2022. A votação registrou 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções.





Com a urgência aprovada, a proposta poderá ser votada diretamente no Plenário, sem passar pelas comissões da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que nesta quinta-feira (18) será escolhido um relator para apresentar um texto que tenha apoio da maioria.





Segundo Motta, o objetivo é construir uma versão que traga “pacificação nacional, respeito às instituições e leve em conta condições humanitárias das pessoas envolvidas”.





Durante o debate, deputados da oposição e de partidos de direita e centro-direita defenderam a medida como forma de pacificação e correção de injustiças. Já parlamentares da base do governo e de esquerda afirmaram que a proposta representa impunidade e ameaça à democracia.





