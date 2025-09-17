Barroso desabafa e diz que não existe perseguição política no Brasil: “não é justo punir os ministros”

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (17), o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, defendeu os ministros que condenaram Jair Bolsonaro e outros acusados por tentativa de golpe, ressaltando que as decisões foram baseadas em provas e negando perseguição política.





Durante a abertura da sessão plenária desta quarta-feira (17), o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, saiu em defesa dos ministros que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados por tentativa de golpe de Estado.





Barroso rejeitou a ideia de que haja perseguição política no Brasil e criticou o que chamou de narrativa importada dos Estados Unidos. “Sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas”, afirmou. “Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente.”





Entre os pontos destacados, Barroso mencionou documentos que comprovariam um plano para assassinar o presidente eleito, o vice e um ministro do próprio STF, além da existência de um decreto para instaurar estado de exceção e tentativas de alterar relatórios das Forças Armadas. Também citou colaborações premiadas e provas documentais que embasaram a condenação dos envolvidos.





O ministro considerou “profundamente injusto” que empresas, trabalhadores e ministros brasileiros estejam sendo punidos ou ameaçados com sanções por parte dos Estados Unidos. “A ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe”, declarou. “Não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel no Brasil.”





Ao final, Barroso afirmou que seu pronunciamento foi um “chamamento ao diálogo e à compreensão”, em nome da Constituição e da longa amizade entre os dois países.





Via portal Jornal Razão