SARGENTO FROTA E SUA EQUIPE REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Na tarde desta terça-feira (8), por volta das 16h, Policiais Militares sob o comando do Sargento Frota, realizaram a prisão do indivíduo de nome Francisco Daniel Rocha de Mesquita, 22 anos, natural de Sobral. Na casa do acusado, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 16 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, 3 munições e dinheiro.

Acusado: Francisco Daniel Rocha de Mesquita





A prisão aconteceu após o recebimento de denúncias anônimas, relatando que o acusado tinha uma arma de fogo e que era suspeito de traficar drogas.





Francisco Daniel foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado e flagrante por crime de posse irregular de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas.



Policiais que participaram da prisão: Sargento Frota, Soldado Willian e Soldado Robert.





Fonte: Sobral 24 horas