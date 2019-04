DISTRITO DE JAIBARAS

O antigo distrito de São Vicente passou a denominar-se Jaibaras através do decreto estadual n° 448, de 20 de dezembro de 1938. De acordo com o IBGE, (censo demográfico de 2010), sua população era de 6258 habitantes, sendo 3115 homens e 3143 mulheres, possuindo um total de 2166 domicílios particulares. Em Jaibaras encontra-se o Açude Aires de Sousa, construído em 1936 sobre o leito do Rio Jaibaras, afluente do Acaraú. O açude abastece Sobral e outros municípios da região Norte. A Estação Ferroviária foi inaugurada em 1924.





