Quadrilha fortemente armada explode dois bancos em Campo Maior

Duas agências bancárias foram explodidas por uma quadrilha de criminosos fortemente armados por volta de 01h da madrugada desta terça-feira (30), em Campo Maior (84 km de Teresina). As agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica foram os alvos do bando. O Bradesco teve sua vidraça quebrada por conta do forte impacto da explosão feita na agência da Caixa que fica a menos de 20 metros do banco. As primeiras informações são do Portal de Olho.





De acordo com o major Etevaldo Nunes, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, câmeras de segurança de um posto de combustível flagraram os bandidos durante a fuga. "Nós nos encontramos em diligências na região entre Boqueirão do Piauí, Boa Hora, Barras, que é por onde esses criminosos fugiram, nós temos imagens das câmeras de um posto de combustível na cidade de Boqueirão do Piauí no momento em que eles adentraram a cidade por volta de 01h40 da madrugada. Estamos na região com policiais de Campo Maior, Barras, Piripiri, todos emanados a procura desses elementos", declarou.





Segundo informações eram cerca de dez homens armados com explosivos e armas de fogo de grosso calibre. Os suspeitos explodiram as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que ficam na avenida Demerval Lobão no centro da cidade.





"Pelas imagens das câmeras de segurança nós conseguimos identificar que eram pelo menos três caminhonetas que entraram na cidade de Boqueirão, duas abertas e uma fechada e nós temos uma ideia de mais ou menos um outro veiculo pequeno que estava dando suporte. A quadrilha era formada por 10 a 15 homens, não chegaram a passar por Barras, Batalha ou Piripiri, estamos fazendo diligências, vamos fazer um pente fino, a gente acredita que eles possam ter fugido para o Maranhão, mas nossas esquipes estão todas monitorando a região. O comandante-geral coronel Lindomar Castilho já enviou reforços com equipe da RONE, do BOPE", finalizou o major.





Moradores vizinhos as agências relataram o momento da ação. Em um áudio que circula em grupos de WhatsApp, revela que pelos menos três explosões foram feitas: "Eu estava dormindo quando escutei um barulho forte, imaginei que fosse uma batida, mas aí veio outra explosão seguida de uma terceira e uma sequência de tiros”, discorreu em áudio um morador.





A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, se deparou com os criminosos, iniciando uma troca tiros com os bandidos. Até o momento não se sabe se foi levado alguma quantia em dinheiro.





Último assalto a Banco em Campo Maior aconteceu há quase 6 anos





O último assalto a banco de Campo Maior aconteceu na madrugada do dia 20 de agosto de 2013, quando o bando instalou explosivos na agência da Caixa Econômica e detonou os caixas eletrônicos. Na época, a assessoria do banco divulgou que os assaltantes não conseguiram levar dinheiro.





