Na tarde deste sábado (1), por volta das 16:00h, foi registrado um grave acidente envolvendo um carro da empresa de segurança Corpvs e um caminhão na BR222, nas proximidades da entrada do Distrito de Patos, no KM 176.

Dois ocupantes estavam no carro da Corpvs. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens. Uma equipe do Samu socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa.

(Sobral 24 horas)