Polícia Civil inaugura Núcleo de Operações com Cães

A Polícia Civil do Estado do Ceará inaugura, na tarde desta sexta-feira (28), o Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD). A entrega do novo serviço faz parte da solenidade de encerramento da Semana Nacional de Combate às Drogas promovida pela PCCE. O evento conta com a participação do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, e do delegado geral da Polícia Civil, Marcus Rattacaso.





O NOC da DCTD inicia o trabalho com três cães, sendo dois pastores belga malinois e um labrador, todos adestrados e prontos para o trabalho policial. Além dos cães, o núcleo é composto por cinco policias civis, que são treinadores e condutores de cães de faro. Os policiais foram formados nos cursos de Cinotecnia e de detecção de substâncias do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além de terem feito o curso de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Os policiais civis também possuem curso de auxiliar veterinário. Com esse curso, eles são habilitados para, em alguma urgência, prestarem os cuidados de primeiros socorros com os cães.





“É importante que se crie uma identidade voltada aos trabalhos com cães. Lembro bem que quando fui conhecer o canil da Polícia Militar, os cães da Polícia Civil ficavam lá também. Claro que poderíamos continuar com esse trabalho de integração, mas criar essa identidade, tendo a DCTD à frente, é fundamental”, disse André Costa.





Já o delegado geral, Marcus Rattacaso, destacou como o Núcleo de Operações com Cães (NOC) chega para somar ao trabalho da Polícia Civil. “Esse equipamento de hoje vem para somar ao trabalho de descapitalização das organizações criminosas realizado pela Polícia Civil. É um grupo treinado, com policiais especializados atuando com cães adestrados, e que irão contribuir para melhores resultados da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas”, pontua.





Além dos cursos realizados no Ceará, os policiais foram treinados na Bahia, onde tiveram um estágio na Coordenadoria de Operações Especiais, e, em Goiás, onde participaram do treinamento de condução de cães de faro no canil de Caraíbas. A estrutura do NOC é composta por sala veterinária, de apoio veterinário, sala administrativa, além de quatro baias independentes e espaço para treino com gramado. Com a atuação do NOC, a Polícia Civil do Estado do Ceará passa a contar com mais uma importante ferramenta no combate ao tráfico de drogas.





A inauguração marca o encerramento da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, durante a qual o Departamento de Assistência Médica e Psicossocial (Damps), o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) – através da Divisão de Proteção ao Estudante (Dipre) – e da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), promoveram juntos eventos e um movimento de sensibilização sobre o uso de drogas ilícitas, cujos novos tipos e forma de uso são ampliados dia após dia.









Outras ações





Na manha de hoje (28), a Polícia Civil incinerou mais de uma tonelada de drogas. A queima dos entorpecentes aconteceu em uma cerâmica, situada no município de Aquiraz – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) – Região Metropolitana de Fortaleza. No total, foram queimados 842,6 quilos de maconha, 29,9 quilos de crack, 81,5 quilos de cocaína, 141,2 quilos de mineíta (pó utilizado na mistura de cocaína), 21.931 unidades de comprimidos psicotrópicos e 34,4 litros de um entorpecente líquido conhecido popularmente como “loló”.





As drogas foram apreendidas em atuações da Polícia Civil ocorridas entre os anos de 2011 e 2019, em operações desencadeadas em Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Estado. Os entorpecentes fazem parte de 622 inquéritos policiais. O material ilícito foi apreendido a partir de ações ocorridas nas cidades de Aracati, Baturité, Caucaia, Chorozinho, Fortaleza, Icó, Itaitinga, Maracanaú, Pacatuba e Viçosa do Ceará.





Já na última quarta-feira (26), considerado o Dia Internacional de Combate às Drogas, foi realizada uma manhã de promoção à saúde buscando a sensibilização dos servidores da PCCE sobre a temática das drogas. O pátio interno da Superintendência da Polícia Civil foi ocupado por vários profissionais da área da saúde e bem-estar, empenhados em atender servidores. Foram realizados atendimentos biopsicossocial com nutricionista, médico, psicólogos, assistentes sociais, educador físico e fisioterapeutas.





(Polícia Civil CE)