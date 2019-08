Escrivã da Polícia Civil dispara em via pública e impede linchamento de torcedor em Fortaleza; vídeo

Pai e filho que foram atacados estavam indo para o Clássico-Rei que aconteceu no sábado, na Arena Castelão.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais registrou, no sábado (3), uma mulher atirando para o alto em via pública para dispersar um grupo que atacava dois torcedores do Ceará Sporting Clube na Avenida Silas Munguba, no entorno da Arena Castelão, em Fortaleza. O caso ocorreu horas antes da partida entre Fortaleza e Ceará pela série A do Campeonato Brasileiro.





As imagens mostram o momento em que o grupo derruba dois rapazes que vinham em uma motocicleta vestidos com camisas do Ceará e arrasta eles pela pista. Os agressores seguiam em conjunto com pessoas uniformizadas com camisas do Fortaleza Esporte Clube.





Uma mulher, então, aparece correndo em direção ao grupo e efetua tiros para cima, dispersando os agressores. Ela grita se identificando como “policial”.

Veja mais sobre: Policia

Com informações do portal G1/CEVídeo YouTube