Enfermagem acolhe calouros com a I Mostra de Projetos e Ligas Acadêmicas

Na manhã de terça-feira (03), o curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Francisco Meykel Amancio Gomes, realizou a “I Mostra de Projetos de Extensão, Pesquisas e Ligas Acadêmicas”. O momento acolheu os estudantes do primeiro semestre, sob a supervisão da Profa. Ma. Francisca Alanny Rocha Aguiar.





A professora Alanny explicou que o evento foi pensado para integrar os discentes novatos nos projetos e ligas do curso. “Esta semana nós estamos recebendo os calouros e por isso sentimos a necessidade de divulgar todos os nossos 10 projetos de extensão e ligas acadêmicas existentes na Enfermagem, para que os estudantes que estão chegando, assim como os veteranos, conheçam o trabalho de cada um, pois mesmo com os lançamentos dos editais é importante que eles vejam pessoalmente como acontece a prática”, colocou.





O vice presidente do Centro Acadêmico Edinardo Brito (CAEB), Jhonatan Pereira Paiva, estudante do 6° semestre, menciona que virão outras edições da mostra. “O evento é promovido pelo C.A., em parceria com a coordenação do curso de Enfermagem, e este momento acontecerá semestralmente. Nós estamos na primeira edição, mas já planejamos as próximas, pois é um enorme incentivo para que os calouros se engajem em algum projeto ou liga”, declarou.