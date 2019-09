Polícia Militar prende na Zona Leste três suspeitos de provocar ataques com incêndios de veículos

Três homens foram detidos na noite deste domingo (22), suspeitos de terem tentado incendiar um caminhão no bairro Cidade 2000, na zona Leste de Fortaleza. Com eles, a Polícia encontrou um carro roubado e com placas clonadas, além de um galão com combustível, supostamente usado para os atentados.





A prisão dos três suspeitos aconteceu após uma perseguição que começou na Cidade 2000 e só terminou na comunidade do Castelo Encantado, no bairro Vicente Pinzón. Os suspeitos foram encaminhados a uma delegacia plantonista da Polícia Civil da área onde ocorreu o ataque. O veículo foi apreendido junto com o material usado para atear fogo.





Desde a noite passada, a Polícia Militar entrou em alerta máximo diante dos ataques ocorridos entre a noite de sábado (21) e a madrugada do domingo. O comandante-geral da Corporação, coronel Alexandre Ávila Vasconcelos, participou de uma reunião de emergência na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e, por meio das redes sócias, determinou a todos os comandantes das unidades operacionais da Grande Fortaleza (batalhões, companhias e comandos) a ficarem em alerta e em estado de sobreaviso.





Veja os ataques ocorridos no fim de semana:





1 – Caminhão parcialmente incendiado na Praia do Futuro, na noite de sábado.





2 – Três caminhões parcialmente incendiados em uma revendedora na BR-116, quilômetro 14, na madrugada de domingo.





3 – Tentativa de incêndio a um caminhão no bairro Cidade 2000. Logo depois, a PM prendeu três suspeitos em um carro roubado e onde havia um galão de combustível. A abordagem e prisão aconteceram no bairro Vicente Pinzón.





4 – Incêndio a caminhões na Avenida Parque Sul, no Conjunto Industrial, em Maracanaú. O fogo foi debelado por uma brigada de incêndio e o Corpo de Bombeiros. Noite de domingo.





5 – Tentativa de incêndio a veículos em uma revendedora na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Mondubim. Noite do domingo.





6 – Incêndio a um veículo próximo ao Clube da Petrobras, no bairro Caça e Pesca. Noite de domingo.





(Fernando Ribeiro)