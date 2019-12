Prefeito do Município de Granjeiro é morto por pistoleiros quando fazia sua caminhada matinal

Pistoleiros mataram, no começo da manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, o prefeito do Município de Granjeiro (a 478Km de Fortaleza), João Gregório Neto, conhecido por “João do Povo” (PL). No momento em que foi atingido por vários tiros nas costas e na cabeça, o gestor fazia sua caminhada matinal nas proximidades da parede do Açude do Junco.

De acordo com o relato de testemunhas, dois homens em uma motocicleta seriam os suspeitos da pistolagem. Eles foram vistos no momento em que o prefeito fazia a caminhada. Ao menos três estampidos foram ouvidos pelas testemunhas.





Logo após a fuga dos criminosos, várias pessoas se aproximaram do prefeito com o objetivo de socorrê-lo, mas logo descobriram que “João do Povo” já estava morto. Policiais militares foram acionados e, rapidamente, compareceram ao local do crime, dando início às diligências na tentativa de localizar os assassinos.





“João do Povo” foi eleito nas eleições de 2016 com 52,3 por cento dos votos (2.358), derrotando seu adversário político Dr. Gudy, que obteve 47,6 por cento dos votos ( 2.143). O prefeito foi investigado pela Polícia Federal na “Operação Bricolagem”, que investigou fraudes em licitações naquele Município.





A Polícia não informou se o prefeito vinha sofrendo algum tipo de ameaça. O corpo dele deverá ser encaminhado, logo mais, para o Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), na cidade de Juazeiro do Norte.





(Blog do Fernando Ribeiro)