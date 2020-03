Grendene vai produzir e distribuir 250mil kits de proteção para profissionais de saúde

Doações serão destinadas incialmente às cidades onde a Grendene tem operações, para ações de controle da pandemia de covid-19.



A Grendene, consciente de sua responsabilidade em apoiar as comunidades em que atua e da importância de colaborar com medidas de enfrentamento ao covid-19, doa kits de proteção para profissionais de saúde para as secretarias de saúde dos estados do Ceará e Rio Grande do Sul, iniciando nas cidades de Sobral (CE) e Farroupilha (RS) onde estão localizadas as unidades que produzirão os materiais, estendendo para demais cidades dos estados conforme critérios das respectivas secretarias de saúde.



Serão distribuídos 250 mil kits, compostos por jaleco, touca, protetor para pés e máscaras faciais. As primeiras entregas já aconteceram nesta segunda-feira, dia 30 de março. “Trabalhamos todos os dias para gerar um impacto social positivo e entendemos que neste momento esse compromisso deve ser reforçado”, afirma Luiz Antônio Moroni, diretor de Relações com Investidores da Grendene.



“A cooperação de todos os setores da sociedade é essencial para que possamos vencer situações desafiadoras como as que enfrentamos”, diz Moroni. “Temos profundo respeito e admiração pelos profissionais de saúde e esperamos que, com essa iniciativa, possamos contribuir para que sigam com esse trabalho tão essencial.”

