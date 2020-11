Operação da Polícia Civil e PM em Quixadá prende 5 traficantes com R$ 10 mil e drogas

A Polícia Civil do Ceará com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), uma operação em Quixadá, no Sertão Central do estado (a 154Km de Fortaleza) que já resultou nas apreensões de mais de R$ 10 mil em espécie e drogas.

As investigações da 3ª fase da “Operação Carrocinha II” são conduzidas pela Delegacia Regional de Quixadá. Até o momento, cinco pessoas foram presas por força de mandados de prisão e uma captura em flagrante.





O objetivo da ofensiva é cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. A operação está em andamento e mais informações serão repassadas ao longo do dia.





(Fernando Ribeiro)