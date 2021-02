JORNAL ACADÊMICO - WEBTV UNINTA

Nesta primeira edição de 2021, você confere um pouco sobre as aulas práticas do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário INTA.





Saiba como foi o primeiro Evento Organizacional Semestral do UNINTA.





No quadro Fica Dica, você vai conhecer o Podcast “Clacast Geral” – um projeto do aluno João Victor Costa do curso de Jornalismo iniciado com outros estudantes da instituição.





E conheça também o documentário “Bole de Salão”, produzido pelo Prof. Luiz Edmundo, que estreou no Encontro Pedagógico de 2021.1.





O Jornal Acadêmico é uma produção dos estudantes do Curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA - UNINTA, a WEBTV mostra os principais eventos, ações e projetos do nosso Centro Universitário.





Você pode nos enviar sugestões de pauta por meio nosso e-mail webtvuninta@gmail.com e pelo nosso Instagram: @webtv_uninta!