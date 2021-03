MULHER DÁ À LUZ GÊMOS DENTRO DE ÔNIBUS DA EMPRESA GUANABARA EM IRAUÇUBA/CE

Uma mulher de 27 anos, natural de Cariré deu á luz a gêmeos dentro de um ônibus da empresa Guanabara na manhã deste domingo(07), no município de Irauçuba. De acordo com a Polícia, por volta das 11h30min a passageira do veículo que seguia o percurso de Sobral ao Rio de Janeiro, começou a sentir as dores do parto. O motorista tentou seguir com ela até o hospital municipal de Irauçuba, mas não ouve tempo de a mulher ser retirada, vindo dá à luz dentro do ônibus. Uma equipe da Polícia Militar deu apoio aos profissionais do hospital durante os procedimentos. Os bebês estão passando bem, e a mulher foi transferida para Sobral, para dar continuidade ao devidos cuidados pós-parto. Participaram do atendimento a essa ocorrência os policiais: CB Rerison, SD Pedro, SD Pachêco





Com informações do Destacamento da PM de Irauçuba