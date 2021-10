Curso de Fisioterapia do UNINTA comemora 13 anos com programação especial

No ano de 2008, Sobral recebia o primeiro curso de Fisioterapia da cidade. Movido por sua visão enquanto educador, o Prof. Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, fundador e Chanceler do Centro Universitário Inta (UNINTA) trouxe para a região norte do estado uma graduação que até hoje já formou mais de 700 profissionais fisioterapeutas.





Com nota máxima no Ministério da Educação (MEC), a graduação conta com uma grande estrutura para promover aos seus alunos uma formação de excelência. Laboratórios modernos e salas de aula confortáveis fazem parte da rotina dos futuros profissionais, que têm como professores um time de mestres e doutores qualificados e experientes, além de um projeto pedagógico com programas de monitoria, pesquisa, extensão e responsabilidade social.





Entre os diferenciais do curso estão o Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI), local onde os acadêmicos têm contato com a comunidade através de serviços gratuitos, e também o Centro de Estética UNINTA (CESU), também local de prática exclusivo da instituição. São firmados ainda diversos convênios com equipamentos de saúde para expandir as oportunidades de estágios aos alunos.





O coordenador do curso, Prof. Me. Rômulo Goulart ressaltou a mudança social com a qual a instituição vem contribuindo ao longo dos anos, uma vez que a formação de profissionais da área abriu portas para novos empreendimentos, novas políticas de saúde e consequentemente acesso para mais serviços nas áreas de fisioterapia para a população. “Como coordenador do curso e professor, fazer parte dessa transformação é um privilégio. O UNINTA está de parabéns por essa expansão no interior do Ceará.”





Em comemoração aos seus 13 anos de existência, o curso de Fisioterapia do UNINTA realiza durante este mês de outubro, quando também é celebrado o Dia do Fisioterapeuta, uma programação especial. Confira:





13 de outubro - Ações de fisioterapia nas escolas profissionalizantes de Sobral - 14h.





13 de outubro - Live Fisioterapia UNINTA 13 anos: Uma História de Sonhos, Superação e Sucesso - às 19h, no perfil @unintaoficial, no instagram





19 de outubro - Cerimônia do Jaleco - 19h.





20 a 22 de outubro - Jornada de Fisioterapia UNINTA: “Um Movimento Universal” - inscrições abertas.





26 - Cerimônia de Ingresso aos Estágios Supervisionados - 19h.









Fisioterapia no UNINTA





Com um mercado de trabalho promissor movido pelas mudanças nos hábitos de saúde e estilo de vida mais saudáveis, o fisioterapeuta pode atuar de forma autônoma, ou seja, em consultórios próprios, em serviços de fisioterapia domiciliar ou ainda em instituições de saúde públicas e particulares como hospitais e clínicas.





A graduação do UNINTA possui nota máxima no MEC e conta com estrutura estrutura e projeto pedagógico diferenciados que auxiliam o aluno na melhor formação acadêmica. O processo seletivo 2022.1 já está disponível em uninta.edu.br/vestibulares