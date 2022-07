Viatura da Polícia Civil em Santa Quitéria é atacada em provável retaliação a morte de criminosos

Uma viatura da Polícia Civil de Santa Quitéria foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (20). Por volta de 03h20, moradores que residem nas proximidades da Rua José Maria Catunda ouviram um barulho de explosão e identificaram que o veículo usado por agentes de segurança havia sido atacado.





O carro estava estacionado em frente a Delegacia Municipal. No momento da ação criminosa não havia policiais dentro do veículo. A unidade está investigando a autoria do ataque e suspeita que o artefato utilizado para o delito tenha sido uma granada.

Retaliação





Na última segunda-feira (18), uma troca de tiros entre policiais do Raio e criminosos deixou três mortos na rodovia entre Santa Quitéria e Sobral. Segundo informações da PM, a composição estava realizando ronda na via e suspeitou de um carro parado com uma moto na carroceria. Ao abordarem os suspeitos os agentes foram recebidos com tiros. Os PMs reagiram ao ataque e balearam os três ocupantes do veículo que acabaram morrendo.





Já nesta terça-feira (19), uma operação da Polícia Civil contra um grupo criminoso com atuação em cidades da região Norte do Ceará foi deflagrada. 11 mandados de prisão preventiva contra suspeitos investigados em crimes de organização criminosa e tráfico de drogas foram cumpridos.





Dos 11 mandados, oito foram cumpridos no município de Santa Quitéria e outros três já se encontravam presos em unidades do sistema prisional.





Além das prisões, segundo a polícia, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, resultando no recolhimento de celulares que serão investigados. A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria, com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte).





Fonte: CN7