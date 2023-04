Prefeito de Pacatuba Carlomano Marques é preso em operação do Ministério Público

Operação Polímata, do Ministério Público do Ceará, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18), na Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O prefeito Carlomano Marques, do MDB, e secretários foram alvos da operação deflagrada pela Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap).





Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão contra 23 pessoas, incluindo o prefeito e os secretários do Desenvolvimento Agrário; Saúde; Infraestrutura e Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico; Cultura; Assistência Social; Educação; e Segurança, Defesa Civil e Patrimonial, além de integrantes do Gabinete do Prefeito e da Procuradoria Geral do Município, ex-gestores municipais e representantes de empresas fornecedoras que mantinham vínculo com a Prefeitura por meio de contratos firmados com dispensa de licitação. Os gestores públicos também foram afastados de suas funções por 180 dias.





De acordo com a denúncia, um suposto esquema criminoso atuava na contratação de empresas de forma irregular para prestação de serviço na cidade, entre 2021 e 2022, avaliadas em R$ 19 milhões.





Ainda foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão nos municípios de Pacatuba, Caucaia, Fortaleza, Horizonte e Iguatu, sendo apreendidos cerca de R$ 400 mil e três carros de luxo durante o cumprimento dos mandados.





Esta não é a primeira vez que Carlomano Marques se envolve em polêmica. Em 2009, quando era deputado estadual, ele causou tumulto em um motel. Já em 2012, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou o mandato parlamentar dele por compra de voto.





(A Voz de Santa Quiteria)