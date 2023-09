Ocorrências de incêndio de veículos em 2023 superam últimos quatro anos no Ceará

Entre os meses de janeiro e agosto de 2023, o Corpo de Bombeiros atendeu 301 ocorrências de incêndios de veículos — que atingiram motocicletas, veículos de passeio, caminhões, bi-trem, transportes coletivos, embarcações e aeronaves, no Ceará.





Com isso, nos primeiros oito meses de 2023, as ocorrências apresentaram um aumento de 7,88% se comparados ao mesmo período de 2022, quando 279 incêndios foram apagados.





Durante o ano de 2022, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu 419 ocorrências de incêndio, superando os anos de 2021 e 2020, com 336 e 396 ocorrências atendidas respectivamente.





Ocorrência em Sobral





Por volta das 17h45min dessa quarta-feira, 13, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um transporte coletivo na Avenida Monsenhor José Aluísio Pinto, no Bairro Dom Expedito, em Sobral, região norte do Estado.





Segundo as informações repassadas pelo tenente-coronel Francisco Roberto Maciel de Moraes, ao chegarem no local, viram que um ônibus que presta serviço para a Prefeitura Municipal de Sobral estava pegando fogo.





O veículo que conduzia os alunos da escola profissionalizante Luis Felipe, teve as chamas controladas por um carro pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) que passava pelo local.





A equipe efetuou o rescaldo do veículo e com o auxílio de uma chave desconectou os cabos das baterias. Além do caminhão pipa, a Guarda Municipal também colaborou na solução da ocorrência.





Em caso de necessidade, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193, que atende 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.





O POVO