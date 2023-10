Três homens morrem após dia de bebedeira, e polícia investiga envenenamento

Três homens morreram horas após um dia de bebedeira, no Piauí. Os amigos estavam juntos em um bar na zona rural de Inhuma, no sábado (14/10), e uma sequência de fatos trágicos se desenrolou após o encontro. Agora, a Polícia Civil do estado investiga se houve envenenamento do trio. As informações são do portal Cidade Verde.



O primeiro a morrer foi identificado como Manoel Sousa da Silva, 34. Ele veio a óbito ainda no bar, "supostamente de infarto". Logo em seguida, Valdion Lima dos Santos, também de 34, e Francisco José da Silva Soares, 32, deixaram o local em uma moto e sofreram um acidente. Os dois foram socorridos para o Hospital Regional Justino Luz, tendo o primeiro morrido ainda no sábado, e o outro na tarde de domingo. "O médico me comunicou a morte encefálica da terceira pessoa envolvida nesse caso em Inhuma. Os materiais foram coletados para análise, e o corpo será encaminhado para o IML", disse o delegado Maycon Braga. As vítimas passarão por exame toxicológico, bem como análise da bebida consumida por eles para definir a causa da morte. O Samu da cidade informou que os três amigos ficaram mais de 24 horas ingerindo bebida alcoólica.

“O médico achava que era morte natural ou acidente de trânsito, mas como soube que os três estavam bebendo juntos, isso chamou a atenção. Achei mais suspeito ainda, mandei uma equipe até o local e conversaram com o dono do bar e testemunhas foram intimadas para prestar depoimento. Pode ter sido uma triste coincidência ou eles podem ter tido uma intoxicação”, completou a autoridade policial.

