Família de Valdelene clama por justiça após acidente trágico em Sobral

A dor e a esperança se misturam na história da família de Maria Valdelene Gomes, esposa do radialista Itamar Gomes. Há mais de dois anos, Valdelene foi vítima de um grave acidente de trânsito no bairro Pedrinhas, uma tragédia que deixou marcas profundas em seus familiares e amigos.





O motorista responsável pelo acidente ainda não foi julgado, e os familiares clamam por agilidade no processo judicial. Eles desejam que a justiça seja feita e que nenhuma outra família passe por uma situação semelhante sem o devido esclarecimento e punição.





"Estamos aguardando há muito tempo por uma resposta. A dor ainda é muito forte, e queremos que a justiça seja feita para que a memória da Valdelene seja respeitada e que esse episódio não fique impune", declarou um dos familiares emocionados.





Este caso serve como um lembrete de que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos e que, quando acidentes acontecem, é fundamental que as autoridades atuem com rapidez.





A família de Valdelene continua lutando por justiça, acreditando que a verdade prevalecerá.