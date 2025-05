Na manhã deste sábado (3), um triste episódio aconteceu no bairro Mutirão, em Groaíras, quando foi registrado um crime de homicídio a bala. A vítima foi Francisco Edvaldo Silva Alves, de 39 anos, vendedor de pão.





As polícias civil e militar estiveram no local logo após o ocorrido, realizando todos os procedimentos de praxe para apurar o caso. A polícia civil já iniciou as investigações para identificar a autoria e motivação do crime.