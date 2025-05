É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Francisca Ilza Vasconcelos, esposa do Sr. José Aristeu (in memoriam), ocorrido neste sábado, dia 3. Sua partida deixa uma grande saudade em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.





Nossos sentimentos e solidariedade a todos familiares e amigos.









VELÓRIO





Realizar-se-á no salão da Plasfran (Rua Conselheiro José Júlio, próximo à Igreja do Patrocínio) a partir de 1h da madrugada.