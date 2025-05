Miguel Oliveira revela que chorou muito após ser proibido de pregar

"Eu amo estar no altar", disse o missionário de 15 anos.

O pregador mirim Miguel Oliveira concedeu sua primeira entrevista após o Conselho Tutelar o proibir temporariamente de ministrar em igrejas e eventos cristãos em razão das críticas e ameaças que tem recebido. Ao ser questionado sobre qual foi sua reação à proibição, o missionário revelou ter chorado muito, pois “ama estar no altar”.





– Eu chorei muito, né? Me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar no altar. Hoje eu vi o altar e chorei muito porque eu quero estar de volta, pregar novamente, mas é o tempo de Deus, e eu não posso ser contra. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar. Mas eu creio que logo logo vou passar por isso daí e vai ser um grande testemunho – disse ele, em conversa com repórteres do portal Assembleianos de Valor.





No bate-papo, Miguel também foi indagado sobre como lida com as críticas que tem recebido devido à sua atuação nas igrejas. O adolescente de 15 anos tem sido acusado de fazer profecias falsas e virou alvo de comparações com o “anticristo”.





– Eu tenho recebido os ataques como Cristo recebeu: Ele continuou fazendo sua missão. E claro que antes de tudo que vier sobre mim, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então, essas críticas eu rebato sim, com oração, consagração e jejum. E toda crítica vem não só para te arrebentar, eu sei que é o desejo de muita gente te ver caído, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer – declarou.





Miguel ainda defendeu que, embora esteja longe dos altares, isso não o afastará de uma “vida de oração e consagração”.





– Eu não quero nenhum problema com a lei, e claro, tive que acatar [a decisão do Conselho tutelar]. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, das redes sociais, mas nunca vão poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração e consagração. A oração que eu tenho feito para Deus é “tire tudo de mim, só não tire tua Presença”. Eu creio que é um tempo de Deus me guardar, me preservar. Nesse tempo, eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento – assinalou.









POLÊMICAS





Entre as supostas revelações de Miguel que tiveram mais repercussão na internet foi a feita em inglês, que gerou memes com a expressão “of the king, the power”. A frase foi usada pelo pregador mirim em uma mensagem que, além de não fazer sentido no idioma em questão, foi copiada exatamente do que outro pregador disse em outro culto.





Outro momento polêmico protagonizado pelo rapaz, foi em um vídeo no qual ele aparece rasgando supostos laudos médicos de uma fiel que havia sido diagnosticada com leucemia. Diante da igreja, ele afirma: “Eu rasgo o câncer, filtro o teu sangue e curo a leucemia”.





Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Miguel Oliveira, de 15 anos, ficou famoso por contar que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos e foi curado milagrosamente aos 3 anos, quando seu ministério começou. Ele nunca apresentou laudos que comprovem a condição, afirmando que os documentos se perderam em mudanças de imóvel. Em outras pregações, o adolescente diz ainda ter problema na visão, vivendo com apenas 20% da capacidade visual.





A entrevista completa está disponível a seguir: