DR. OSCAR RODRIGUES VISITA MERCADO CENTRAL DE SOBRAL

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, visitou neste sábado, 3 de maio, o Mercado Central e fiscalizou as obras que estão em andamento, além de conversar com a população e com os comerciantes locais, um deles foi o proprietário do Armazém Valter Ribeiro.





O prefeito avaliou o projeto da reforma da área de aves, peixes, carnes e cereais do Mercado Central. O projeto é ampliar as áreas do mercado, melhorar a qualidade, a higiene e a acessibilidade, além de implantar câmaras frias.





Oscar Rodrigues esteve acompanhado da primeira dama e secretária de direitos Humanos, Dra. Vanessa Braga, do secretário de infraestrutura, Hermenegildo Sousa Neto, do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Luís Henrique Mota Magalhães, do vereador Sidcley Júnior, além de outros técnicos.