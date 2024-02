PF faz megaoperação contra Bolsonaro, Braga Netto, Heleno, Valdemar, Torres e outros aliados por suposta tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (08) para apurar a suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para manter o ex-chefe do Executivo no poder.





Além de Bolsonaro, são alvos de buscas da PF:





- General Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil;

- General Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

- General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

- General Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;

- Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha;

- Anderson Torres, delegado da PF e ex-ministro da Justiça;

- Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro;

- Tercio Arnoud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro;

- Ailton Barros, coronel reformado do Exército.





Foram presos até o momento pela PF:





- Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro;

- Marcelo Câmara, coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro citado no inquérito que apura os presentes recebidos pelo ex-presidente.





As ordens foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou que Bolsonaro entregue o passaporte e não fale com outros investigados.





(Gazeta Brasil)