NOVO HELIPONTO do Planalto: Pronto para Carros Voadores

Palácio do Planalto vai investir R$1 milhão em heliponto preparado para helicópteros atuais e carros voadores futuristas

A Presidência anunciou a construção de um heliponto novo e modernizado ao lado do Palácio do Planalto, com um investimento de 1 milhão de reais. O projeto, que deve ser finalizado em seis meses, inclui reformas para acomodar aeronaves maiores e facilitar o transporte do presidente Lula e da primeira-dama Janja. Além disso, a estrutura será adaptada para futuras tecnologias, incluindo carros voadores, e poderá suportar veículos de até cinco toneladas. As informações são de Veja.