SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, na data de hoje, 11/04/2024, efetuou cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um home de 25 anos de idade, por crime de lesão corporal praticado no contexto da violência doméstica, fato ocorrido no Residencial Caiçara, Sobral-CE.





Segundo as investigações, o suspeito praticou lesão corporal contra sua companheira dia 15/03/2024, ocasião em que a vitima registrou boletim de ocorrência, foi instaurado inquérito policial, e a vítima precisou ficar abrigada na Casa de Passagem da Casa da Mulher Cearense por alguns dias, para manter sua integridade física.





Como o suspeito não foi localizado para ser intimado das medidas protetivas deferidas pelo Judiciário e devido ao risco que a vitima estava correndo, foi solicitada pelo Ministério Publico a prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Juizado da Mulher, tendo os policiais civis da DDM-Sobral, após varias diligências no residencial Caiçara, logrado êxito em cumprir hoje o respectivo mandado de prisão. Feitos os procedimentos cabíveis, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária de Sobral.