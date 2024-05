Fortaleza entre as capitais mais perigosas do mundo

Violência urbana coloca cidade brasileira em destaque no cenário internacional. No Brasil perde apenas para Rio de Janeiro.

Três capitais brasileiras estão entre as dez cidades mais perigosas do mundo, de acordo com um ranking de criminalidade internacional elaborado pela plataforma Numbeo.com. Na lista de 2024, liderada por Caracas, capital da Venezuela, encontram-se Rio de Janeiro (7º), Fortaleza (9º) e Salvador (10º). O Brasil ocupa o segundo lugar em termos de presença de cidades entre as 50 mais perigosas, com oito posições, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 12. Além das três já mencionadas, Recife (13º), Porto Alegre (23º), São Paulo (25º), Campinas (38º) e Belo Horizonte (47º) também figuram na classificação. A Numbeo é uma plataforma global que coleta e analisa dados relatados pelos usuários, abrangendo uma variedade de informações, desde preços até estatísticas sobre qualidade de vida, indicadores de habitação, taxas de criminalidade e qualidade de saúde.





Confira a relação:

Caracas, Venezuela Pretoria, África do Sul Durban, África do Sul Johannesburg, África do Sul Port Moresby, Papua Nova Guiné San Pedro Sula, Honduras Rio de Janeiro, Brasil Port Elizabeth, África do Sul Fortaleza , Brasil Salvador, Brasil Memphis, TN, Estados Unidos Porto da Espanha, Trinidade e Tobago Recife, Brasil Rosario, Argentina Baltimore, MD, Estados Unidos Guayaquil, Equador Detroit, MI, Estados Unidos Cape Town, África do Sul Tijuana, México Albuquerque, NM, Estados Unidos Cali, Colômbia Lima, Peru Porto Alegre, Brasil Damasco, Síria São Paulo, Brasil Alice Springs, Austrália Saint Louis, MO, Estados Unidos Oakland, CA, Estados Unidos San Juan, Porto Rico Milwaukee, WI, Estados Unidos Lagos, Nigéria Cidade do México, México Santo Domingo, República Dominicana Windhoek, Namíbia New Orleans, LA, Estados Unidos Bogota, Colômbia Chicago, IL, Estados Unidos Campinas, Brasil Philadelphia, PA, Estados Unidos Marseille, França Coventry, Reino Unido Manila, Filipinas Atlanta, GA, Estados Unidos Birmingham, Reino Unido Buenos Aires, Argentina Houston, TX, Estados Unidos Belo Horizonte, Brasil Quito, Equador Dhaka, Bangladesh Santiago, Chile

com Portal Terra





* Imagem meramente ilustrativa