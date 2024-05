Quatro suspeitos de tráfico de drogas são presos durante operação em Sobral e Fortaleza

Em continuidade aos trabalhos operacionais de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou a segunda fase da “Operação Plant”, que resultou na captura de quatro suspeitos e nas apreensões de munições, aparelhos celulares e quantidades de drogas. Os trabalhos policiais foram realizados na manhã desta terça-feira (28), nos bairros Cajazeiras e Prefeito José Walter (AIS 7 e 9) de Fortaleza, e na cidade de Sobral, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Ao todo, foram cumpridos seis mandados judiciais – sendo dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão domiciliar. Na cidade de Sobral, na região norte do Estado, equipes de policiais civis localizaram dois homens que estavam sendo investigados por comercializar drogas no município. No bairro Campo dos Velhos, um homem, de 26 anos, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, foi preso.





No bairro Cohab II, as equipes realizaram diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um homem, de 28 anos. Na residência do suspeito, foi apreendido cinco munições de calibre 38 e um aparelho celular. Diante da situação, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.





Outras capturas





Dando continuidade às diligências na Capital, os policiais civis realizaram diligências na residência de um homem, de 23 anos, que estava com um mandado de busca e apreensão em aberto. Durante as diligências, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas, pois em sua residência foi apreendido seis porções de maconha e cerca de 10 gramas de ecstasy, além de uma balança, um aparelho celular e sacos plásticos. O procedimento foi realizado no 13º Distrito Policial (13º DP).





Já em um imóvel no bairro Prefeito José Walter (AIS 9), com o apoio de uma equipe da Delegacia de Narcóticos (Denarc), uma mulher, de 26 anos, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, foi capturada. Ela já possui passagem por crime de trânsito.





Os trabalhos operacionais foram coordenados pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) da Delegacia Regional de Sobral, e contaram com o apoio da Delegacia de Narcóticos (Denarc), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), da Delegacia Municipal de Sobral e do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral.

Primeira fase da Operação





Em agosto de 2023, foi deflagrada a primeira fase da operação. Na ocasião, a ação realizada de forma integrada entre as Polícias Civil do Estado do Ceará, do Piauí e da Paraíba resultou nas prisões de oito suspeitos de envolvimento com tráfico ilícito de drogas. Os alvos estavam com mandados de prisão em aberto e foram capturados nos municípios de Sobral e em Fortaleza, bem como em Teresina/PI e João Pessoa/PB. Na ofensiva, drogas, balanças de precisão, anabolizantes, dinheiro e celulares foram apreendidos pelos investigadores.





(SSPDS/CE)