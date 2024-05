Criminoso é morto a tiros ao tentar assaltar policial em Pacajus

Um criminoso foi morto a tiros ao tentar assaltar um policial militar no Bairro Croata II, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (28). O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

O agente saía com o carro da garagem de casa, por volta das 4h, para ir trabalhar, quando os criminosos pararam em outro veículo e um suspeito desceu de arma em punho para render o policial. Ao perceber a ação, o militar reagiu e atirou no criminoso. Os suspeitos também reagiram.

Um dos suspeitos fugiu em um carro, já o que tentou render o militar ficou ferido, fugiu correndo e tombou sem vida em uma via da região. Enquanto isso, o policial conseguiu se abrigar dentro da residência e não ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, o suspeito morto tinha 24 anos e possuía antecedentes criminais por homicídio doloso, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um carro com queixa de roubo foi apreendido próximo ao corpo do homem.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Metropolitana de Pacajus, que investiga o caso. Os agentes realizam buscas para localizar os outros criminosos.

