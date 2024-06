Empresária morre após ser atingida na cabeça por coqueiro em AL

A empresária Lívia Loise Moura Barbosa morreu após ser atingida na cabeça por um coqueiro no município de Porto de Pedras, no litoral de Alagoas. O caso aconteceu na última terça-feira, dia 18.





Lícia Louise passeava de carro quando precisou parar e descer para retirar palhas de coqueiro caídas na pista. Nesse momento, o coqueiro caiu sobre sua cabeça. A mulher foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo.





No entanto, não resistiu após sofrer um traumatismo craniano encefálico. A morte foi confirmada nesta quarta-feira, dia 19. O caso é investigado pela Polícia Civil.





Os policiais querem saber se a queda do coqueiro se deu de forma natural ou se foi por uma poda irregular. O marido da empresária disse que a árvore estava sendo podada por um homem no momento do acidente. Ele prestou depoimento no 95º Distrito Policial.





